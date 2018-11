Twitter, il Milan ricorda il successo con la Sampdoria in Supercoppa Europea

Il 29 novembre 1990, al Dall'Ara di Bologna, il Milan vinse la gara di ritorno di Supercoppa Europa contro la Sampdoria, con reti di Gullit e Rijkaard. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha ricordato quel grande successo con un video.

#OnThisDay 28 years ago we lifted our second European Super Cup, courtesy of Gullit and Rijkaard's goals. Do you remember where we played?

28 anni fa le reti di Gullit e Rijkaard ci regalavano la seconda Supercoppa Europea della nostra storia. Vi ricordate in quale stadio? pic.twitter.com/qb8lKp2aSy