Verso la Juve, il Milan lancia #PassionIsColours e #PassionIsRedNBlack: il mondo in rossonero è più bello

Per l'avvicinamento a Milan-Juventus, in programma domenica sera, il club rossonero ha lanciato un racconto sui social network, diviso in tre puntate, per sottolineare l'importanza di indossare il rosso e il nero in occasione del big match. Ecco la prima puntata, accompagnata dai due hashtag #PassionIsColours, #PassionIsRedNBlack. Chi sarà la protagonista della miniserie?