VIDEO - Gol, parate, scivolate, dribbling: le migliori giocate dei rossoneri in Atalanta-Milan

La partita di ieri sera tra Atalanta e Milan è stata sicuramente emozionante e mozzafiato, con un ritmo e un'intensità in campo che raramente si vedono in Italia. I rossoneri hanno meritato ampiamente la vittoria grazie ad un gioco corale efficace ma anche con azioni e giocate individuali che hanno fatto la differenza: riviviamole nel video condiviso dall'account Twitter del club.

The best actions and reactions from our clash in Bergamo ️



Ad ogni azione corrisponde una reazione ️



#AtalantaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/wxuH2h3lWb