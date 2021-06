VIDEO - Milan, i migliori momenti della grande stagione di Simon Kjaer

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato un video con i migliori momenti della stagione di Simon Kjaer, che è stato uno dei grandi protagonisti della fantastica annata rossonera:

#DEN 🆚 #BEL

The best moments of our konge’s season

Expecting many more in the future, @simonkjaer1989



I migliori momenti della grande stagione di Simon: un muro #Euro2020 pic.twitter.com/dfUzjzqHWK