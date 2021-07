VIDEO - Tonali rossonero fino al 2026: "Sandro, il sogno continua"

Nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità, Sandro Tonali è un nuovo giocatore rossonero. Il centrocampista ex Brescia ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino al 2026. Questa la celebrazione social del Milan per Sandro, da sempre grante tifoso del Diavolo: "Sandro, il sogno continua".

The dream goes on, Sandro! ❤️

Sandro, il sogno continua! ❤️#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/98mddgM9z0