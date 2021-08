VIDEO - "Uno sguardo al passato, prima di guardare al futuro". Le migliori giocate di Bakayoko in rossonero

Oggi è arrivata l'ufficialità, Tiemoue Bakayoko è di nuovo un giocatore del Milan. Il centrocampista torna a vestire il rossonero, la formula è del prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dopo l'esperienza spesa all'ombra della Madonnina nella stagione 18/19. L'account ufficiale del club ha pubblicato un video con le migliori giocate del giocatore in quell'annata: "Uno sguardo al passato, prima di guardare al futuro".

Before our new start, let's check out where we left off ️



Uno sguardo al passato, prima di guardare al futuro #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/8wIhPfYJ2z