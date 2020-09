Vitale posa con la maglia away: "Milan e Milano insieme per celebrare la nostra città aperta al mondo"

Francesca Vitale, difensore del Milan Femminile, ha posato con la nuova maglia away per la stagione 20/21: "AC Milan e Milano INSIEME per celebrare la nostra città culturale e aperta al mondo ".

Our new away Jersey️



AC Milan e Milano INSIEME per celebrare la nostra città culturale e aperta al mondo



Inspired by @mudec_official #thisismilan pic.twitter.com/cOICKePqzt — Francesca Vitale (@FraaVitale) September 15, 2020