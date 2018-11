Zazzaroni: "Per qualcuno Donnarumma è scarso, per me è il più forte portiere italiano"

Attraverso Twitter, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Per qualcuno Donnarumma è scarso, per me è il più forte portiere italiano. Il fatto che a 19 anni guadagni tutti quei soldi rientra nell’”immortalità del calcio-business” e non può essere un elemento di valutazione delle sue qualità tecniche e fisiche".

