Zenga contro i tre genoani al telefono: "Ibra è sceso in panchina ad incitare i compagni, loro..."

Walter Zenga, intervenuto su Instagram, si è sfogato per il tenuto dai genoani Asoro, Males e Micovschi, rei di aver pensato a controllare il telefono invece che di seguire gli ultimi minuti della sfida contro il Parma, con il Grifone sotto di un gol. L'ex portiere ha tirato in ballo Ibrahimovic, invitando i sopracitati a prendere esempio dallo svedese: "La differenza tra un fuoriclasse, Ibrahimovic, infortunato, va in panchina e incita i compagni... Gli altri? In tre non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni... a 5 minuti dalla fine, sotto di un gol, che fanno? Giudicate voi... e poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori... ma dov’è la passione, il cuore il senso di appartenenza?".