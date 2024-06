Il ds del Pontedera evidenzia aspetti positivi e negativi delle seconde squadre in C

Intervistato da Gazzettalucchese.it, il direttore sportivo del Pontedera Moreno Zocchi è tornato sull'addio con il tecnico Max Canzi: "Mi ha sorpreso, non tanto l'addio in sé perché sapevo che aveva qualche opportunità, quanto la scelta di intraprendere una nuova avventura nel calcio femminile. Per la successione abbiamo scelto un allenatore giovane come Agostini, che può dare continuità al progetto. I giovani sono fondamentali e la nostra ancora di salvezza, ma è anche vero che senza elementi del calibro di Espeche o Martinelli non avremmo ottenuto gli stessi risultati.

Zocchi dice la sua anche sulle squadre B: "Per Atalanta, Juve e Milan sono un valore aggiunto. Per la C vedo lati positivi ma anche negativi, come la totale assenza di pubblico nel caso delle loro gare casalinghe".