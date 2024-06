Milan U23, occhi su Adorante della Juve Stabia per l'attacco

Potrebbe esserci un passaggio al Milan per l'attaccante Andrea Adorante (24 anni), classe 2000 di proprietà adesso della Juve Stabia e capace di mettere a segno 20 gol nella scorsa stagione, vissuta in Serie C e divisa tra le maglie delle vespe campane e in precedenza della Triestina. Per lui, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, potrebbe esserci invece un futuro con indosso i colori rossoneri.

Questo almeno è quanto riferito da Il Piccolo: secondo il quotidiano, infatti, adesso la Juve Stabia dovrà resistere agli assalti del nuovo Milan Under 23 per il bomber da doppia cifra Andrea Adorante, che potrebbe andare a fare reparto con il wonderkid Camarda.