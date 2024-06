Milan U23: occhi sul bomber della Juve Stabia Adorante

Il Milan si muove nella costruzione della squadra Under23. Uno dei primi rinforzi sarà Mbarick Fall, attaccante di 27 anni: accordo praticamente raggiunto tra le parti, l'affare sarà formalizzato nei prossimi giorni. La dirigenza rossonera non si fermerà però all'attaccante in possesso della cittadinanza italiana ma nativo del Senegal, visto che il Diavolo starebbe valutando anche per un altro profilo che conosce molto bene la categoria per andare a rinforzare e completare il reparto offensivo che verrà messo a disposizione di Daniele Bonera.

Stando infatti a quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, l'attenzione del Milan si sarebbe posata sul bomber di proprietà della Juve Stabia Andrea Adorante (24 anni), classe 2000 capace di mettere a segno 20 gol nella scorsa stagione, vissuta in Serie C e divisa tra le maglie delle vespe campane, con le quali ha ottenuto la promozione in Serie B, e in precedenza della Triestina.

A fronte di questo interesse la Juve Stabia dovrà quanto meno provare a resistere agli assalti del nuovo Milan Under 23 per bomber Adorante, che potrebbe andare a fare reparto con il wonderkid Camarda.