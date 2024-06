MN - Milan U23, in arrivo il primo rinforzo: accordo raggiunto con l'attaccante Fall

Il Milan si muove nella costruzione della squadra Under23. Uno dei primi rinforzi sarà Mbarick Fall, attaccante di 27 anni: accordo praticamente raggiunto tra le parti, l'affare sarà formalizzato nei prossimi giorni.

Nato in Senegal, è in possesso della cittadinanza italiana. Nella seconda parte dello scorso campionato ha vestito la maglia della Giana Erminio, in precedenza ha indossato quelle del Brindisi, del Sangiuliano City, con la quale ha conquistato la promozione dalla Serie D alla C, del NibionnoOggiono, del Crema e del Fanfulla. È cresciuto nella Pro Sesto, società nella quale ha militato quattro stagione e con la quale ha esordito in prima squadra.

di Antonio Vitiello