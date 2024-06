Serie C, le date del prossimo campionato e della Coppa Italia

Il Milan avrà la sua seconda squadra che prenderà il posto nella prossima Lega Pro dell'Ancona che è stata esclusa dalla COVISOC. In attesa dell'ufficialità, attesa a brevissimo, la Lega Pro ha intanto reso noto le date del campionato di Serie C 2024-2025 e della Coppa Italia Serie C 2024-2025: il torneo inizierà il 25 agosto 2024 e terminerà il 27 aprile 2025. Ci sarà una sosta il 29 dicembre, mentre sono ancora da definire i tre turni infrasettimanali. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia Serie C, il primo e secondo turno eliminatorio sono in programma rispettivamente l'11 e il 18 agosto 2024.

Ecco le date:

CAMPIONATO SERIE C NOW

Inizio: DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Sosta: DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Termine: DOMENICA 27 APRILE 2025

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024

Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024