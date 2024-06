Under 23, il Milan cerca profili di esperienza: occhi su un terzino goleador

Il Milan Under 23 inizia a prendere forma. La seconda squadra rossonera che giocherà in Serie C nella prossima stagione darà a tanti giovani rossoneri la possibilità di misurarsi in un campionato professionistico. Per rendere migliore l'esperienza e il progetto, c'è l'esigenza di inserire in rosa anche giocatori esperti della categoria. In questo senso l'attaccante Mbarick Fall (LEGGI QUI l'anticipazione di MilanNews.it) è un primo nome ma non è l'unico, ci sarebbe anche un terzino.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoC.com, il laterale destro del Foggia Emmanuele Salines è seguito dagli scout milanisti, alla ricerca di elementi con esperienza nella categoria per la seconda squadra affidata a Daniele Bonera. Nell'ultima stagione con i pugliesi il difensore ha segnato 7 gol in 35 presenze. Il giocatore, napoletano di origine, è un classe 2000 ed è in Serie C in pianta stabile da tre stagioni.