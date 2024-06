Under 23 in costruzione: il primo colpo sarà Mbarick Fall

Il Milan sarà la terza squadra ad avere la sua seconda squadra in Serie C: dopo Juventus e Atalanta anche i rossoneri iscriveranno la formazione under 23 nella terza divisione del calcio italiano. Un'occasione molto importante per i giovanissimi del Milan per mettersi in mostra e soprattutto crescere fin da subito nel calcio professionistico, pur in un ambiente protetto.

Come riportato da MilanNews.it nei giorni scorsi (LEGGI QUI), la dirigenza che si occuperà della seconda squadra è già al lavoro ed è tutto fatto per il primo colpo: si tratta del 27enne Mbarick Fall, attaccante senegalese di nascita ma italiano di nazionalità che ha una buona esperienza nella categoria. Questo il suo curriculum: nella seconda parte dello scorso campionato ha vestito la maglia della Giana Erminio, in precedenza ha indossato quelle del Brindisi, del Sangiuliano City, con la quale ha conquistato la promozione dalla Serie D alla C, del NibionnoOggiono, del Crema e del Fanfulla. È cresciuto nella Pro Sesto, società nella quale ha militato quattro stagione e con la quale ha esordito in prima squadra.