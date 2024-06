Under 23, oggi l'ufficialità: domani resa nota la composizione dei gironi

L'Under 23 del Milan è quasi realtà. Oggi sarà il giorno dell'ufficialità. All'ordine del giorno del Consiglio Federale di quest'oggi, infatti, è prevista la conferma delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie C: tra queste ci sarà anche la seconda squadra rossonera. Il Milan è la terza formazione di Serie A che avvierà questo progetto dopo che negli anni scorsi erano state Juventus e Atalanta a fare da pioniere. Da via Aldo Rossi hanno avuto l'ok dopo la mancata regolarità nell'iscrizione da parte dell'Ancona, esclusa.

Oggi dunque si attende l'ufficialità anche da parte del club sulla Under 23 che, con ogni probabilità, giocherà le partite casalinghe a Solbiate Arno e sarà allenata da Daniele Bonera. Il direttore sportivo sarà un uomo di Ibra come Jovan Kirovski, mentre in campo ci sarà spazio sicuramente per talenti del calibro di Francesco Camarda e Kevin Zeroli. Il Milan conoscerà il proprio girone di appartenenza domani, il 28 giugno: per questa data sono previsti i sorteggi. La Serie C si divide in tre gruppi da 20 squadre che seguono la territorialità: Nord, Centro, Sud e Isole. Le seconde squadre non potranno stare nello stesso gruppo: un sorteggio determinerà in quale girone saranno sistemate.