Under 23, primi tre colpi in arrivo per la squadra di Daniele Bonera

Oggi il Consiglio Federale annuncerà le squadre iscritte al campionato di Serie C e tra queste ci sarà anche il Milan Under 23 che è pronto a cimentarsi nel calcio professionistico sotto la guida di mister Daniele Bonera. Oggi verranno delineati anche i criteri per la composizione dei gironi che poi saranno annunciati e ufficializzati nella giornata di domani. Intanto la squadra mercato, che sarà capitanata da Jovan Kirovski, è già al lavoro per trovare i primi rinforzi.

In questo senso si cercano uomini di esperienza, talvolta fuori quota, che possano aiutare i più giovani a prendere confidenza con la categoria. Questa mattina Tuttosport parla di tre colpi in canna per la seconda squadra rossonera. Due arriveranno dalla Giana Erminio: il difensore Gabriele Minotti e l'attaccante Mbarick Fall. Sempre in difesa, ma per la fascia, si punta al terzino-goleador del Foggia Emmanuele Salines.