Viscidi promuove le under 23: "Il salto dalla Primavera è eccessivo: serve ponte di congiunzione"

Il Milan entro oggi dovrà presentare la domanda di iscrizione ufficiale per l'under 23 al campionato di Serie C. Dopo la Juventus e l'Atalanta, anche i rossoneri avranno la loro seconda squadra grazie alla quale poter far crescere i giovani calciatori rossoneri in un campionato professionistico all'interno di un ambiente protetto e senza un salto troppo grande tra Primavera e prima squadra. Delle seconde squadre e della formazione dei giovani ha parlato Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili in Federazione, ai microfoni di Radio Anch'io Sport.

Le parole di Viscidi sulle under 23: "Il salto dalla Primavera alla prima squadra è eccessivo. Il Primavera si ferma con l’Under 19, fa fatica a entrare in prima squadra. Serve un ponte di congiunzione, ma anche una cultura per cui il settore giovanile rappresenta un investimento e non un costo. Dobbiamo far in modo che le società vedano nel settore giovanile una risorsa e che gli allenatori di prima squadra abbiano degli incentivi anche di natura professionale per la valorizzazione dei giovani”