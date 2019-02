VIDEO - Bagno di folla per Cutrone all'Adidas Store di Milano

Questa sera Patrick Cutrone ha incontrato i tifosi rossoneri all'Adidas Store di Milano. L'attaccante rossonero si è reso disponibile per un Meet&Greet con i suoi fan, scattando foto e firmando autografi per la grande folla accorsa in negozio per lui. Nel video sottostante si può notare il grande affetto che i sostenitori del Diavolo hanno voluto dimostrare al giovane bomber.