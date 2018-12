VIDEO - Gattuso: "Sono serio con Gigio, è tra i più forti al mondo. Mettesse via il cellulare..."

Dopo l'ennesimo miracolo, sfoderato nel recupero di Milan-SPAL, Gennaro Gattuso ha parlato così in conferenza stampa di Gianluigi Donnarumma: "Quando dico che è tra i più forti al mondo, non gli regalo nulla. Lo è per l'età che ha, per le parate, per il campionato che sta facendo. Lui, come altri miei giocatori, deve imparare a non stare troppo al telefonino, che ormai sono computer e vedi tutto. Lui purtroppo legge le chiacchiere, gli insulti, a quelli che vogliono sempre e solo giudicare. Deve pensare a lavorare e quell'ora e mezza che perde al cellulare è meglio che la passi in palestra. Vale per lui come per tutti gli altri miei giocatori".