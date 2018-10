VIDEO - Golden Foot, Leonardo: "Higuaín, con una partita in meno, ha già 5 gol. È indiscutibile"

Ospite dell'edizione 2018 del Golden Foot, nella suggestiva sede di Montecarlo, Leonardo ha parlato così del bomber rossonero Gonzalo Higuaín:

Come giudica Higuaín?

"Ha due gol in meno di un giocatore straordinario come Cristiano Ronaldo che gioca in una squadra che vince da 7 anni. Quindi ha 5 gol con una partita in meno e questo evidenzia il suo indiscutibile valore. Per noi è un punto di riferimento importantissimo".