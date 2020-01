VIDEO MN - Gabbia a Casa Milan insieme all'agente per il trasferimento al Parma

Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia, è arrivato a Casa Milan. Incontro con la dirigenza rossonera per il trasferimento del giovane difensore al Parma. Il centrale classe 1999 piaceva anche alla Sampdoria. Il calciatore dovrebbe passare in gialloblù in prestito. Presente anche Gabbia in sede per il summit con la dirigenza rossonera.