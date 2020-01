VIDEO MN - Ganz: "Peggior Milan della stagione, sbagliato tutto. Champions? Possiamo farcela"

Maurizio Ganz è stato intervistato da MilanNews.it dopo la sconfitta del Milan Femminile contro l'Empoli.

Sulla prestazione: "Peggior Milan della stagione? Assolutamente sì, abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato l'approccio, le giocate, ognuno ha giocato per gli affari suoi. Ho detto alle ragazze che questa partita deve essere di insegnamento, pensavamo di cominciare l'anno nella maniera giusta e invece abbiamo sbagliato tutto".

Su come ripartire: "Il lavoro paga, martedì mattina inizieremo a preparare la sfida con la Roma nella maniera giusta. Bravo l'Empoli che ha fatto un'ottima gara, ma oggi c'è stato un Milan sottotono e dobbiamo rimediare".

Su cosa va salvato: "Non mi è piaciuto niente, in settimana tra infortuni e influenze ci siamo allenati con poche ragazze ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo perso meritatamente, ci rimbocchiamo le maniche, da martedì penseremo alla Roma".

Sui cambi: "Miriam ieri sera aveva la febbre, Jane l'ha avuta tutta la settimana, Nora dovevo farla giocare titolare, ho pensato di farla subentrare perché fosse più lucida in partita. E' stata proprio sbagliata la partita, al di là delle assenze".

Sulla sconfitta: "E' stata una batosta, serve umiltà, lavoriamo a testa bassa e prepariamo la gara con la Lazio".

Sulla Champions: "Dobbiamo giocare insieme, con le nostre armi. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi, c'è stata poca convinzione e determinazione, così è difficile arrivare in Champions. Se torneremo con la mentalità giusta ci credo, possiamo farcela. Daremo il massimo per arrivare in Champions, non è la partita di oggi che ci fermerà, è stato un contrattempo, l'errore è stato nostro al di là della bravura dell'Empoli".