VIDEO MN - L'agente Bruno Carvalho Santos a Casa Milan

Bruno Carvalho Santos, agente portoghese, ha fatto il suo ingresso a Casa Milan in questi minuti per incontrare la dirigenza rossonera. Fitta giornata di colloqui presso la sede di via Aldo Rossi. Santos, CEO dell'agenzia "Team of Future" è l'agente di Florentino Luis del Benfica, del quale lo stesso agente aveva rivelato un interesse del Milan negli scorsi mesi.