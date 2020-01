VIDEO MN - Rebic: "Sono molto soddisfatto, spero che ora le cose possano cambiare"

Ante Rebic è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it dalla mix zone di San Siro.

Sui due gol: "La cosa più importante oggi sono i tre punti, dobbiamo continuare a lavorare e guardare avanti in vista della prossima partita a Brescia. Ho segnato due gol, sono molto contento e soddisfatto, spero che ora le cose possano cambiare".

Su Ibrahimovic: "E' molto importante per me e per il resto della squadra avere uno con la qualità e l'esperienza di Ibrahimovic".