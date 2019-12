VIDEO MN - Theo Hernandez: "Cerco di dare il massimo per la squadra"

Theo Hernandez, match winner del Tardini, è intervenuto ai microfondi di MilanNews.it dalla mix zone del Tardini. "Era una partita molto importante, avevamo bisogno di vincere, ci dà la fiducia di affrontare al meglio le prossime partite. "Cerco di dare il massimo per me e per la squadra. Sono felice se riesco ad essere decisivo per portare dei risultati" ha dichiarato il laterale. Guarda il video di MilanNews.it: