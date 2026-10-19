Bianchin: "Krosche resta il primo candidato: possibile ci siano novità già tra ottobre e novembre"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Krosche come nuovo Head of Football del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Krosche come nuovo Head of Football del Milan: "'Markus Krösche ha chiesto al presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht di essere sollevato con effetto immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo. Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità l'esonero dalle funzioni'. Sorpresa a Francoforte: Krösche, da mesi candidato forte per diventare l'Head of Football del Milan, ha rotto con il suo club e queste righe sono la comunicazione ufficiale dell'Eintracht. Un rapporto complesso da mesi, una fine attesa ma... non così presto, non così.

La svolta sposta i riflettori sul Milan. Gerry Cardinale ha cercato un Head of Football - diciamo un capo dell'area sportiva, un direttore sportivo con molti poteri - anche in primavera. Krösche, assieme al c.t. dell'Austria Ralf Rangnick, è stato il candidato forte, prima che la società scegliesse di proseguire dando fiducia ai suoi uomini, da Hendrik Almstadt al capo della Football Intelligence, Bobby Gardiner. L'idea però non è tramontata e Cardinale vorrebbe, più prima che poi, rafforzare la struttura che ha creato in questi mesi. Krösche resta il primo candidato: è apprezzato. La sua candidatura non è certo tramontata. Possibile ci siano novità già tra ottobre e novembre".