L'avvento del Milan: da qui a Natale sette partite-verità

Il Milan da qui a Natale vivrà un personalissimo avvento: sette partite-verità tra Serie A ed Europa League che diranno molto delle ambizioni rossonere

Dopodomani torna in campo il Milan. La sosta si è conclusa e la stagione dei club riparte da dove si era interrotta. Per il Milan sarà subito una settimana chiave, specialmente per il percorso europeo che non ammette altri passi falsi. In generale, però, da qui a Natale la squadra rossonera è chiamata a dare il meglio per far capire sia a che livello di maturazione è giunta, sia a quali obiettivi può realmente ambire in questa stagione. Il Milan vivrà un avvento personale.

MILAN, SETTE PARTITE-VERITÀ DA QUI FINO A NATALE

Le sette partite che separano il Milan dalle feste natalizie potremmo definirle come delle partite-verità. Sia chiaro, la stagione del Diavolo non si esaurisce certamente il 25 dicembre, comunque andranno gli impegni del prossimo mese, ma sicuramente con l'addentrarsi nelle due competizioni principali si capirà meglio l'indirizzo che Amorim e squadra potranno dare alla loro annata. Il calendario è fitto è prevede sette partite totali, cinque in Serie A e due cruciali in Europa League:

- Serie A, 22/11: Milan-Frosinone

- EL, 26/11: Olympiacos-Milan

- Serie A, 30/11: Cagliari-Milan

- Serie A, 6/12: Milan-Parma

- EL, 10/12: Milan-Sunderland

- Serie A, 13/12: Napoli-Milan

- Serie A, 19/12: Milan-Como

Non ci sono partite facili. A partire da domenica contro il Frosinone rivelazione di inizio campionato. Cruciali saranno anche i due impegni di Europa League ad Atene contro l'Olympiacos e a San Siro contro il Sunderland: non si potrà davvero più sbagliare, il Milan si ritrova con le spalle al muro nella competizione continentale. In mezzo le sfide a Cagliari e in casa contro il Parma, mentre dopo l'Immacolata e il Sunderland arriveranno due impegni tosti: al Maradona contro il Napoli e a San Siro contro il Como. Insomma veramente il Milan potrà capire chi è e a quali obiettivi puntare.

VERSO MILAN-FROSINONE, IL PUNTO

La speranza di Ruben Amorim è che in questo nuovo, piccolo, tour de force, la dea bendata assista maggiormente la squadra dal punto di vista degli infortuni. Il tecnico non potrà contare ancora per un po' su Saelemaekers, Gabbia e Chukwueze, in ripresa ma ancora out per qualche giorno Tomori e Loftus. Fortunatamente il problema accusato da Mike Maignan in Nazionale si è rivelato meno grave di quanto paventato e il capitano rossonero sarà tra i pali domenica pomeriggio. Da capire la situazione di Pavlovic che, per due giorni incluso oggi, si è allenato solo parzialmente in gruppo: non è ancora certo che sarà tra i convocati per Milan-Frosinone.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT