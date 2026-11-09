Primo Piano Su e giù per l'altalena. Amorim fa sapere che... 9 gare e un messaggio

Lunedì 9 novembre, primo giorno della seconda sosta stagionale e il giorno successivo a Genoa-Milan: il bilancio da sosta a sosta.

Lunedì 9 novembre, primo giorno della seconda sosta stagionale e il giorno successivo a Genoa-Milan, la partita con cui si è concluso il percorso di nove gare in ventisette giorni che i rossoneri hanno dovuto affrontare tra le due soste: la prima, maxi, tra settembre e ottobre, e quella appunto che è iniziata oggi. Il bilancio che si può fare di questo percorso è un po' anomalo, difficile, perché ricalca esattamente il percorso anomalo - per l'appunto - della squadra. Una squadra con risultati altalenanti, perché a una partita buona generalmente, tendenzialmente – anzi, quasi sempre – ne è succeduta una non buona, e a una non buona ne è succeduta una buona.

Esempio lampante ne sono state le ultime due settimane: ottima prestazione del Milan a Udine e vittoria, brutta prestazione contro il Bologna a San Siro con una sconfitta, ottima prestazione nel derby contro l'Inter a San Siro con vittoria, pessima prestazione con brutta figura il giovedì in casa col Ferencvaros e prestazione e vittoria positive, tutto sommato, a Genova ieri. Quindi il Milan è stato un po' così: anomalo nella sua altalena, paradossalmente costante nel suo essere anomalo.

LA SPIEGAZIONE DI AMORIM

A questo proposito, Amorim, nel corso delle interviste post-partita di ieri al "Ferraris", ha dato delle risposte molto interessanti. Ha cercato un po' – non tanto di giustificare, perché c'è poco da giustificare – ma di spiegare il perché di questa altalena continua di risultati del Milan, soprattutto tra campionato ed Europa. Secondo lui, non c'è ancora quella mentalità così formata da parte del gruppo, perché questa squadra – dice Amorim – deve capire che "quando sei al Milan perdere una partita è la fine del mondo". Amorim se ne è già accorto sulla sua pelle, perché non appena il Milan fa un passo falso – non necessariamente una sconfitta –, le critiche che gli piovono addosso sono veramente pesanti, sicuramente in alcuni casi eccessive. E quindi bisogna assolutamente evitare che questo accada.

Poi è anche normale per i calciatori - così come lo è per i tifosi - essere più attratti da un Milan-Inter che da un Milan-Ferencvaros e ci sta anche considerare come attenuante, nel caso della squadra, la differenza dei valori che scendono in campo con la necessità di fare turnover, ma non ci sta assolutamente pensare che perdere una partita come quella col Ferencvaros non cambi nulla all'interno della stagione del Milan e nell'opinione su un club come il Milan. Perché al Milan ogni sconfitta deve essere la fine del mondo, e il percorso di nove partite – al di là che si siano fatti tre punti, si sia perso, si sia fatta una buona prestazione – è questo che deve insegnare per il prossimo futuro.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT