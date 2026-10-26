Loftus si aggiunge alla lista: 8 infortunati per Amorim. I tempi di recupero

Si allunga la lista di infortunati in casa Milan. L'infermeria rossonera è sempre più affollata dopo che anche Ruben Loftus-Cheek, nel finale di Udinese-Milan 0-2, ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Oggi è arrivato l'esito degli esami strumentali che non ha lasciato scampo al centrocampista inglese: lesione a carico del muscolo del flessore della coscia sinistra. Un infortunio che lo staff medico rivaluterà tra due settimane: per questo motivo, si ipotizza un rientro previsto tra un mese.

Per il Milan ora sono ben otto i giocatori infortunati, nessuno dei quali non dovrebbe riuscire a recuperare per la gara di mercoledì alle 18.30 contro il Bologna a San Siro, nemmeno i tre affaticati Rabiot, Gila e Moreira. Diverso il tempo di recupero, invece, per chi è ai box da più tempo come Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Samuel Chukwueze. Ruben Amorim rimane in emergenza e dovrà essere bravo come è stato a Udine per non far sentire il peso degli indisponibili.

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