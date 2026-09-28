Sosta rossonera: impatto positivo di tutti i milanisti in nazionale
Mai come quest'anno, con tre settimane di pausa dal calcio dei club, la sosta per le nazionali sembra non avere mai fine. Da una parte c'è voglia e curiosità di rivedere il Milan di Amorim, che sicuramente stuzzica tutti i tifosi, dall'altra questo periodo dedicato alla Nations League e alle amichevoli dura una settimana in più rispetto al solito.
Questa prima settimana però ha sorriso a praticamente tutti i calciatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni. Moreira ha esordito da titolare e vinto contro l'Italia, Jashari ha finalmente giocato 90 minuti completi, Athekame (anche se è in prestito) ha dimostrato che lo stato di forma strepitoso di questo avvio di stagione non è casuale. Modric risulta importante in Nazionale anche a 41 anni e setta un altro record, Ramos fa vedere a tutti gli scettici che sa segnare e allo stesso tempo lavorare duro per la squadra. Maignan e Rabiot sono punti fermi anche per Zidane, Chukwueze e Musah raccolgono i frutti del lavoro svolto con Amorim. L'unico a non essere al top è Pavlovic: ha perso contro Grecia e Olanda e ieri è stato sostituito per un problema fisico. Non è infortunato e dovrebbe riposare nella prossima sfida contro la Germania.
Nel nostro podcast odierno, in allegato, un'analisi più ampia su tutti i rossoneri in nazionale. Queste invece le sfide che devono essere ancora giocate prima del rientro a Milanello.
ROSSONERI IN NAZIONALE, LE PARTITE RIMANENTI
Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Liegi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Luka Modrić (Croazia)
Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League
Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League
Strahinja Pavlović (Serbia)
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League
Ardon Jashari (Svizzera)
Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20.45, Glasgow - UEFA Nations League
Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League
Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre ore 18.00, Guinea Bissau - AFCON Qualifiers
Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Amichevole
Yunus Musah (Stati Uniti)
Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre ore 02.00 (ora italiana), Saint Louis - Amichevole
Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre ore 04.00 (ora italiana), Glendale - Amichevole
Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre ore 02.00 (ora italiana), Saint Paul - Amichevole
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)
Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)
Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)
Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21
Italia-Polonia, lunedì 5 ottobre ore 18.15, Pescara - Qualificazioni Europeo Under 21
Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)
Cechia-Bulgaria, mercoledì 30 settembre ore 19.00, Hradec Králové - Qualificazioni Europeo Under 21
Bulgaria-Scozia, martedì 6 ottobre ore 19.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21
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