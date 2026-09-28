Sosta rossonera: impatto positivo di tutti i milanisti in nazionale

Rossoneri in Nazionale: grande impatto di tutti i giocatori del Milan. Ascolta il podcast

Mai come quest'anno, con tre settimane di pausa dal calcio dei club, la sosta per le nazionali sembra non avere mai fine. Da una parte c'è voglia e curiosità di rivedere il Milan di Amorim, che sicuramente stuzzica tutti i tifosi, dall'altra questo periodo dedicato alla Nations League e alle amichevoli dura una settimana in più rispetto al solito.

Questa prima settimana però ha sorriso a praticamente tutti i calciatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni. Moreira ha esordito da titolare e vinto contro l'Italia, Jashari ha finalmente giocato 90 minuti completi, Athekame (anche se è in prestito) ha dimostrato che lo stato di forma strepitoso di questo avvio di stagione non è casuale. Modric risulta importante in Nazionale anche a 41 anni e setta un altro record, Ramos fa vedere a tutti gli scettici che sa segnare e allo stesso tempo lavorare duro per la squadra. Maignan e Rabiot sono punti fermi anche per Zidane, Chukwueze e Musah raccolgono i frutti del lavoro svolto con Amorim. L'unico a non essere al top è Pavlovic: ha perso contro Grecia e Olanda e ieri è stato sostituito per un problema fisico. Non è infortunato e dovrebbe riposare nella prossima sfida contro la Germania.

Nel nostro podcast odierno, in allegato, un'analisi più ampia su tutti i rossoneri in nazionale. Queste invece le sfide che devono essere ancora giocate prima del rientro a Milanello.

ROSSONERI IN NAZIONALE, LE PARTITE RIMANENTI

Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Liegi - UEFA Nations League

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Luka Modrić (Croazia)

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League

Strahinja Pavlović (Serbia)

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League

Ardon Jashari (Svizzera)

Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20.45, Glasgow - UEFA Nations League

Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League

Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20.45, Lucerna - UEFA Nations League

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre ore 18.00, Guinea Bissau - AFCON Qualifiers

Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Amichevole

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre ore 02.00 (ora italiana), Saint Louis - Amichevole

Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre ore 04.00 (ora italiana), Glendale - Amichevole

Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre ore 02.00 (ora italiana), Saint Paul - Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)

Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre ore 08.30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21

Italia-Polonia, lunedì 5 ottobre ore 18.15, Pescara - Qualificazioni Europeo Under 21

Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)

Cechia-Bulgaria, mercoledì 30 settembre ore 19.00, Hradec Králové - Qualificazioni Europeo Under 21

Bulgaria-Scozia, martedì 6 ottobre ore 19.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21