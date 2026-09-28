Leao: "Il Galatasaray mi voleva davvero. Sono felice e ho intenzione di fare grandi cose"

Rafael Leao, dopo la gara del suo Portogallo contro la Norvegia, ha parlato anche del suo trasferimento in estate dal Milan al Galatasaray

Al termine della partita vinta dal Portogallo per 2-1 contro la Norvegia ha parlato anche Rafael Leao, entrato in campo al 56' al posto di Conceiçao. L'ex attaccante del Milan, ora al Galatasaray, ha dichiarato come riporta Ojogo: "Jorge Jesus mi conosce e, in qualsiasi ruolo, darò il massimo. Sono sicuro che mi aiuterà a sfruttare al meglio le mie qualità. L'allenatore ha portato una grande solidità difensiva. Loro hanno avuto molto possesso palla e noi siamo riusciti a rimanere compatti in difesa. Era proprio quello che ci serviva per fare la differenza nelle partite importanti. Ogni volta che entro in campo, cerco di dare il massimo. Non ho fatto la preparazione pre-campionato, sto cercando di raggiungere la migliore condizione fisica, ma sono sempre pronto ad aiutare la squadra. Abbiamo giocatori di altissima qualità in nazionale. Tutti i giocatori sono pronti e l'allenatore li sta schierando in posizioni in cui possono fare la differenza, come Joao Felix. Sono contento, ci tengo a lui, ha subito molte critiche e ora sta dimostrando la sua qualità e sta facendo la differenza".

Leao ha parlato anche del suo trasferimento in estate in Turchia: "Il campionato turco è molto competitivo, ci sono grandi nomi e mi ha sorpreso positivamente. Il Galatasaray mi voleva davvero, mi sono adattato in fretta e penso che possiamo fare qualcosa di straordinario. Sono felice e ho intenzione di fare grandi cose".