De Vecchi ricorda Franco Baresi: "Il calciatore più rappresentativo della storia del Milan"

Walter De Vecchi ha ricordato il suo ex compagno di squadra al Milan, Franco Baresi, scomparso qualche settimana fa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore rossonero Walter De Vecchi ha ricordato gli anni al Milan con cui ha vinto anche lo scudetto della stella: "Eravamo un gruppo molto unito e legatissimo: Collovati, Antonelli, Rivera, Albertosi, Capello, Novellino, Maldera, Buriani, Liedholm e un giovane ma già grandissimo Baresi. La scomparsa di Baresi? Appena ho saputo la notizia sono salito in macchina per andare a Milano. Su di lui è già stato detto tutto, per me è il calciatore più rappresentativo della storia del Milan. Per rimanere da noi rifiutò offerte da mezzo mondo: non torneranno mai più giocatori come lui. Il boato della gente fuori dalla chiesa rimarrà per sempre nella mia testa.

Liedholm? Un maestro di tattica e di psicologia, gestiva lo spogliatoio perfettamente. I grandi tecnici trasmettono sempre qualcosa ai loro giocatori: infatti da quel Milan sono nati grandi coach come Capello, Novellino e Bigon. Il più forte con cui ho giocato? I miei compagni più forti sono stati Rivera, Baresi e Maradona, ho avuto la fortuna di giocare con tre mostri del calcio.Ma il calciatore più incredibile che abbia mai visto è Michel Platini: nei tre anni consecutivi in cui vinse la classifica marcatori era ingiocabile e, inoltre, poteva occupare qualsiasi zona del campo".