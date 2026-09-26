De Vecchi apprezza il "nuovo" Cardinale: "Ha soddisfatto le richieste di Amorim e finalmente si sta facendo vedere a Milano"

L'ex rossonero Walter De Vecchi ha parlato positivamente di Gerry Cardinale che ora è molto più vicino al Milan rispetto agli ultimi anni

Walter De Vecchi, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del nuovo Milan di Ruben Amorim. Ecco le sue parole sulla squadra rossonera e sul tecnico portoghese: "Se Amorim mi piace? È ancora troppo presto per dirlo, diciamo che il coraggio non gli manca. Ha avuto la forza di cacciare i giocatori che riteneva fuori dal progetto, vediamo se questa scelta ripagherà. Mi sembra invece più propositivo Cardinale: ha soddisfatto le richieste del tecnico e finalmente si sta facendo vedere a Milano.

Se il Milan può essere l’anti-Inter? Lo metto in seconda fascia insieme alla Juve tra i possibili avversari dei nerazzurri. Per me quest’anno la più pericolosa delle inseguitrici è la Roma: è una delle poche squadre che fa ancora divertire".