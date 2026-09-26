De Vecchi apprezza il "nuovo" Cardinale: "Ha soddisfatto le richieste di Amorim e finalmente si sta facendo vedere a Milano"
Walter De Vecchi, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del nuovo Milan di Ruben Amorim. Ecco le sue parole sulla squadra rossonera e sul tecnico portoghese: "Se Amorim mi piace? È ancora troppo presto per dirlo, diciamo che il coraggio non gli manca. Ha avuto la forza di cacciare i giocatori che riteneva fuori dal progetto, vediamo se questa scelta ripagherà. Mi sembra invece più propositivo Cardinale: ha soddisfatto le richieste del tecnico e finalmente si sta facendo vedere a Milano.
Se il Milan può essere l’anti-Inter? Lo metto in seconda fascia insieme alla Juve tra i possibili avversari dei nerazzurri. Per me quest’anno la più pericolosa delle inseguitrici è la Roma: è una delle poche squadre che fa ancora divertire".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan