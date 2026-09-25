Sheva cuore rossonero: "Il Milan ha rappresentato un momento stupendo della mia vita"

L'ex attaccante rossonero Shevchenko ha parlato della sua vita e ha ricordato con grande piacere i suoi anni al Milan

Andry Shevchenko, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in visto dei 50 anni che compirà martedì, ha parlato così della sua carriera da calciatore: "Ricordo bene il giorno della prima convocazione nelle squadre giovanili della Dinamo Kiev, e quando ho giocato le prime partite in Champions contro Barcellona, Real, Bayern. Poi il passaggio al Milan e le grandi stagioni, la Champions vinta. E altri momenti eccezionali come la prima qualificazione dell’Ucraina per il Mondiale, le gare con il Chelsea e la coppa d’Inghilterra vinta, l’Europeo in Ucraina. E il Pallone d’oro: terzo ucraino a vincerlo, motivo di grande orgoglio. L’ho recuperato. È stato tanto tempo nel museo del Milan, poi l’ho portato in Ucraina. Con Blochin e Belanov abbiamo organizzato un giro intitolato: il quarto potrebbe essere tuo. Un modo per motivare le nuove generazioni in questi tempi difficili, per essere orgogliosi del passato e sapere di avere un futuro davanti.

Due immagini forti dei miei 50 anni? La mia famiglia e il lavoro di beneficenza se penso all’uomo, i tre club nei quali ho giocato e la Nazionale se penso al calciatore. Alla Dinamo Kiev sono legato per tanti motivi, il Milan ha rappresentato un momento stupendo, ma anche al Chelsea ho avuto le mie soddisfazioni. E poi c’è l’Ucraina. Con la Fondazione della Federcalcio abbiamo lanciato un progetto di solidarietà per sostenere chi ha subito amputazioni, soprattutto in questi anni di guerra".