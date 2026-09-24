Primo Piano Van Bommel: "I rossoneri devono tornare a vincere. Allenare il Milan? Sarebbe bello..."

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Alla vigilia di Italia-Belgio Mark van Bommel ricorda con piacere il suo passato al Milan e non chiude la porta ad un futuro in rossonero

Domani lo stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico per la sfida di Nations League tra Italia e Belgio: "prima" per Mancini da "nuovo" CT e soprattutto sarà la prima da CT del Belgio per l'ex rossonero Mark van Bommel. L'olandese è stato nominato commissario tecnico dei Diavoli Rossi al termine di un Mondiale che ha visto il Belgio eliminato dalla Spagna nei quarti di finale e domani esordirà sulla nuova panchina proprio contro gli Azzurri.

L'olandese tornerà nello stadio in cui è stato incoronato campione d'Italia col Milan nel 2011 dopo il pareggio per 1-1 con la Roma. Van Bommel, nonostante il tempo ristretto passato a Milanello, non ha mai perso occasione per far sapere pubblicamente quanto si sia trovato bene nell'indossare i colori rossoneri e giocare a San Siro. L'ex centrocampista ne ha parlato anche oggi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con gli Azzurri:

"Ho passato un periodo veramente bello al Milan. È stato breve, ma abbiamo giocato veramente bene, avevamo una rosa fantastica. All'Olimpico ho giocato una sola partita e abbiamo vinto lo scudetto. Speriamo di ottenere un altro bel risultato domani".

Hai sentito qualche tuo ex compagno di squadra? "Ho sentito alcuni ex compagni e abbiamo litigato in vista di questa gara (sorride, ndr)".

Sui calciatori rossoneri del Belgio: "Ho parlato con De Winter e Moreira di Milanello, dello stadio, del Milan. I rossoneri devono tornare a vincere. È da un paio d'anni che non sono in una situazione molto buona, ma devono tornare a vincere".

Ancora su Moreira: "Diego è un giocatore molto importante, con ottimo carattere e si fa sentire molto nello spogliatoio. In campo lavora tantissimo, al Milan si sta vedendo che sta facendo benissimo e gioca a un livello importante. Deve continuare a lavorare così. Può giocare in diversi ruoli, sia davanti che dietro, ma la cosa più importante è che giochi con continuità e penso giocherà spesso da titolare al Milan"

VAN BOMMEL, FUTURO AL MILAN?

Van Bommel è tornato poi su un tema che due estati fa è stato molto caldo, quasi bollente: per il post Pioli il Milan aveva sondato anche il suo profilo per la panchina. La candidatura era caldeggiata fortemente da Zlatan Ibrahimovic, ma alla fine non se ne fece nulla e i rossoneri andarono su Paulo Fonseca. Anche oggi non ha chiuso le porte a questa possibilità futura.

Sul suo possibile futuro da allenatore del Milan: "Aspettiamo... Intanto giochiamo Nations League ed Europeo, poi vedremo. Sarebbe bello, ma non parliamo ora del futuro”.