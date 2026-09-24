Primo Piano Milan, la verità su André: "Aveva parlato con Ibra e Modric. I contratti erano già tutti firmati"

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Nuovi interessanti retroscena sulla trattativa saltata tra Milan e Corinthians per il giovane centrocampista brasiliano André

Nei giorni scorsi sono emersi nuovi dettagli sulla trattativa fallita tra Milan e Corinthians per il giovane centrocampista André. Diogo Silva, agente del giocatore, ha svelato interessanti retroscena in un'intervista esclusiva rilascita ad ESPN durante un evento organizzato a San Paolo dalla piattaforma TransferRoom. Questo il suo racconto:

ANDRÉ-MILAN, TRATTATIVA SALTATA. I RETROSCENA DELL'AGENTE

"È stata una decisione del presidente. In quel momento, il Corinthians e André stavano vivendo un grande momento nel Paulistão, con André che segnava gol ed era in ottima forma, ma il presidente ha deciso di non firmare i contratti già pronti. Ha deciso di non procedere con la vendita. Ovviamente, oggi si capisce che è stato un errore, ma nelle idee del presidente era la scelta giusta in quel momento. Purtroppo, André non è stato ceduto. Ma oggi è al Corinthians, una grande maglia, un grande club, e continuerà a fare il suo lavoro. Quando tutti avranno la certezza che dovrà essere ceduto, allora accadrà".

“Ieri ho incontrato André per rassicurarlo, per dirgli che la situazione è stata azzerata, che ora non c’è alcuna trattativa in corso, e che d’ora in poi affronteremo le cose con più calma e prepareremo la prossima finestra di mercato con serenità. L’intenzione è quella di concordare con il Corinthians una nuova cifra, in modo da poter entrare nel mercato e trovare un accordo tra la cifra richiesta dal Corinthians e i club che potrebbero essere interessati ad André”.

Nei mesi scorsi il Milan aveva trovato un accordo con il club brasiliano per circa 17 milioni di euro prima che il presidente Osmar Stabile si rifiutasse di apporre l'ultima firma, nonostante i rossoneri avessero poi rimodulato l'offerta, aumentandola a 18 milioni + 4 di bonus.

ANDRÉ E I COLLOQUI CON IBRA E MODRIC

Diogo Silva continua nel racconto, svelando nuovi dettagli: “Quando ho parlato di errore mi riferisco a due valutazioni: la prima è aver pensato di tenerlo ancora qui per far crescere il suo valore. Oggi ne parliamo come un errore ma in quel momento sembrava una mossa giusta. Se il Corinthians fosse diventato campione e lui fosse entrato stabilmente nella Nazionale brasiliana... Era nella lista preliminare. Quindi, l’errore è stato il tempismo. Per me è sempre una questione di tempismo. Se lo avessero venduto, oggi sarebbe stata una mossa azzeccata, perché il Corinthians non avrebbe il mercato bloccato e avrebbe potuto usare i soldi per pagare gli stipendi e rafforzare la rosa. Quindi, è stato un errore di valutazione da parte del club, non mio. Personalmente, devo dire che è molto difficile lavorare con il Corinthians. So che è un momento turbolento, delicato, di mancanza di fondi, ma penso che sia difficile".

“André è un ragazzo molto tranquillo, ha una bella famiglia e un’intelligenza spiccata. È introspettivo, ma non è preoccupato né ansioso, ora. Ovviamente, dopo aver parlato con Modric e Ibrahimovic… Stiamo parlando del Milan, della possibilità che un calciatore brasiliano approdi direttamente al Milan dopo tanti anni. Ha parlato con Ibra e Modric! Era tutto firmato da entrambe le parti: dal Milan, dall’ufficio legale del Corinthians, dal mio ufficio legale, dal giocatore… Mancava solo la firma del presidente, che ha deciso di non procedere. Dobbiamo rispettare questa decisione. Dopo di che, ci sono state quelle due espulsioni e si è parlato di lui come di uno “senza testa”, ma sono stati errori normali, da giovane inesperto. Per quanto riguarda la sua valutazione attuale, a valutarlo è il mercato, non io. È tutta una questione di domanda e offerta. Ora André deve continuare a giocare con regolarità, a giocare bene, e il Corinthians deve tornare in forma per poterlo vendere a caro prezzo, che è ciò che tutti vogliono. Analizzeremo ciò che c’è sul tavolo. Il valore di un giocatore è quello che c’è sul tavolo, non quello che pensi tu”.

Ulteriori dettagli arrivano dall'avvocato Cristiano Caús, dello studio CCLA Advogados, che ha fornito assistenza legale nell’operazione: "Non è un segreto per nessuno. Il Milan aveva, in teoria, concluso questa trattativa con il Corinthians; l’offerta era stata formalmente accettata e le bozze erano state inviate per essere firmate sulle moderne piattaforme di firma digitale. All’ultimo momento, il Corinthians non ha voluto andare avanti. Ciò che il club aveva chiesto inizialmente, e che era stato offerto al Milan, è stato poi integrato da un’ulteriore richiesta da parte del Corinthians, e il Milan ha deciso di ritirarsi dall’accordo. Quindi si è trattato di un ritiro e di una rinegoziazione dopo che l’accordo iniziale era stato concluso".

"Il passo indietro è partito dal Corinthians. Il Corinthians riteneva che il calciatore valesse di più, proprio in quel momento in cui il contratto era praticamente firmato. Il club ha preferito chiedere un po’ di più. E il club aveva ragione. Non si sa mai... Il Corinthians sta facendo il suo dovere, valorizzando il proprio patrimonio. Il tempismo non lo controlliamo noi. Il futuro dirà se il Corinthians ha fatto la scelta giusta o se lo staff del giocatore aveva ragione ad insistere per il trasferimento in quel momento".

