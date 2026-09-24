Eriksen ha deciso, rescisso il contratto con il Wolfsburg: il giocatore vuole stare vicino alla famiglia

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Christian Eriksen rescinde il contratto con il Wolfsburg dopo una stagione per dedicarsi alla famiglia.

Christian Eriksen ha deciso, rescisso il contratto con il Wolfsburg. Il centrocampista danese, dopo i momenti sfortunati che lo hanno visto protagonista negli anni passati, aveva deciso di firmare per la squadra tedesca. Dopo una stagione però, l'ex Inter ha deciso di smettere per dedicare più tempo alla famiglia. Di seguito la nota ufficiale del club e le parole del direttore sportivo Hecking.

"L'avventura di Christian Eriksen al VfL Wolfsburg si è conclusa. Il giocatore, detentore del record di presenze con la nazionale danese, e i Lupi hanno raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione anticipata del suo contratto, che originariamente sarebbe scaduto il 30 giugno 2027.

“Per noi era chiaro che la decisione sul suo futuro dovesse spettare a Christian. Volevamo dargli questa libertà in questa particolare situazione e ora abbiamo accettato la sua richiesta di rescindere il contratto”, afferma il direttore sportivo Dieter Hecking