Cristiano contro tutti: “In molti cercano di distruggermi da più di 20 anni ma io schivo i proiettili”

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Cristiano Ronaldo ha parlato alla vigilia di Portogallo-Galles del suo futuro e delle voci che da anni lo bersagliano.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, domani impegnato nell'esordio nella Nations League contro il Galles, ha parlato alla vigilia della partita in maniera molto schietta sul suo futuro e sulle voci che da anni lo bersagliano. Queste le sue parole.

"Non posso essere sempre onesto al cento per cento, a volte devo essere politicamente corretto. Ci sono canali che cercano di "uccidermi" da anni, ma non hanno alcuna possibilità, nemmeno con un fucile a pompa. E anche in quel caso schivo il proiettile. Ci sono abituato, faccio questo lavoro da vent'anni: so chi sono, so perché i bambini mi vedono come un modello da seguire e i critici ci saranno sempre".