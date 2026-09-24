Calendario di ottobre: se il Milan uscirà vivo accendete un cero a Sant’Andrea. Amorim: attento al bacio della morte

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Primo argomento settimanale: il calendario di ottobre 2026.

Domenica 11 ottobre ore 18 Sassuolo-Milan

Giovedì 15 ottobre Europa league Salisburgo-Milan ore 18.45

Domenica 18 ottobre ore 18 Milan-Atalanta

Giovedì 22 ottobre Bournemouth-Milan ore 21

Domenica 25 ottobre Udinese-Milan 20.45

Mercoledì 28 ottobre Milan-Bologna ore 20.45

Sabato 31 ottobre Milan-Inter ore 20.45

Riassumendo: 7 partite in 21 giorni, una media di una partita ogni tre giorni con due complicazioni da sottolineare: per due volte il Milan rientra venerdì mattina dalle trasferte europee e gioca domenica il campionato andando ancora in viaggio sabato 24 ottobre a Udine mentre al ritorno da Salisburgo gioca in casa con l’Atalanta alle 18. Conclusione: se il Milan dovesse uscire vivo da questo mese di ottobre, bisognerebbe accendere un cero a Sant’Andrea, patrono di Amalfi!

L’unica occasione da sfruttare nei prossimi giorni è la seguente: bisogna coltivare la condizione dei calciatori rimasti a Milanello e non sono pochi (Pulisic, Saelemaekers, Gila, Torriani, Terracciano -difensore-, Tomori, Gabbia, Loftus Cheek Hutchinson, Comotto e Terracciano -portiere-).

AMORIM E IL BACIO DELLA MORTE - Avviso amichevole destinato all’allenatore Ruben Amorim. Tra i media accreditati, non c’è nessuno che in modo esplicito dichiari di voler fare la forca all’allenatore portoghese che è rimasto vittima, sulle prime, di qualche scelta discutibile e della famosa frase (“proveremo a fare un calcio dominante”) recitata il giorno della presentazione e che gli viene ricordata tutte le volte che il calcio esibito non è di quel livello. Si lasci rassicurare da chi frequenta le sue conferenze-stampa: non c’è questo clima. C’è invece sui famosi tossici social e tra la tifoseria che ha come nemico dichiarato il proprietario Gerry Cardinale. Eppure deve stare all’erta Amorim. Perché gira sul web la disponibilità di una certa setta satanica ad adottarlo in contrapposizione al precedente allenatore (Allegri). Poiché i suddetti hanno già “rovinato” Thiago Motta alla Juve, adesso pure RDZ, oltre a Spalletti e Silvio Baldini, sarà bene che il portoghese eviti accuratamente “il bacio della morte”!

RINNOVI E AREA TECNICA - I rinnovi di Pulisic e Pavlovic sono tornati, durante la sosta, all’ordine del giorno. È utile impegnare questo tempo per provare a sciogliere i nodi esistenti e ritrovarsi con una bella dose di fiducia nei confronti di due che stanno offrendo a inizio di stagione un rendimento molto alto. Infine: la promessa fatta da Cardinale (nuovo responsabile area tecnica) sta per essere onorata. L’argomento merita una sola osservazione: visto che il prossimo appuntamento è quello del mercato di gennaio, sarà meglio procedere velocemente al completamento dell’organico.