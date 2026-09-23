Primo Piano ESCLUSIVA MN - Iwelumo: “Estupinan? È bravo e vi dico perché Amorim ha sbagliato. Per quale motivo gli hanno fatto saltare il trasferimento all’Aston Villa?”

vedi letture

Intervista esclusiva del giornalista Alessandro Schiavone alla leggenda scozzese del Brighton & Hove Albion Chris Iwelumo, realizzata sabato scorso all’Amex Stadium di Brighton prima della gara di Premier League con l'Arsenal. L’ex attaccante, che in carriera ha vestito anche le maglie di Watford, Wolverhampton e Charlton ed è stato internazionale con la Scozia, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it.

Da ex Brighton a ex Brighton, come descriverebbe l’esperienza di Pervis Estupinan qui sulla costa meridionale dell’Inghilterra tra il 2022 e il 2025?

“Pensavo fosse un giocatore molto bravo e decisamente completo. Penso che abbia avuto anche qualche infortunio qui al Brighton, ma è un ‘confidence player’, uno di quei giocatori che hanno bisogno di sentire qualcuno vicino, di avere qualcuno che gli metta un braccio intorno alle spalle, e in questo modo riesci a tirare fuori il meglio da lui. Quando è in condizione, può sicuramente incidere sulle partite sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Penso che possa dare molto.”

Le cose non stanno andando bene al Milan. Una prestazione horror contro la Lazio, nella quale è stato responsabile del gol del vantaggio biancoceleste, è stata seguita da una prova migliore contro il Lecce. Ma non è ancora l’Estupinan che ammiravano al Villarreal e al Brighton.

“Quello che sta succedendo in Italia in questo momento, penso che il 'man-management! conti tantissimo. L’80-90% della tua prestazione dipende da questo se vuoi ottenere il meglio da un giocatore. Prima di tutto, è un giocatore che vogliono? So che in estate ci sono state discussioni con l’Aston Villa. Per me Amorim arriva e, dal mio punto di vista, tutto dipende dall’allenatore e da quel rapporto, e quel rapporto praticamente non esiste! Amorim non può arrivare al Milan e prendersi del tempo per prendere una decisione su un giocatore quando ci sono altre opzioni sul tavolo! E poi lasciare il giocatore in una sorta di 'no-man's land', senza sapere se è voluto. Di conseguenza wuand gioca, inoltre, c’è molta più pressione e ci sono più aspettative su di lui. Ma questo è il calcio e devi assicurarti di essere in grado di rendere anche nelle difficoltà. Il Milan è un club enorme, ci sono aspettative di crescita, di giocare in un certo modo e di vincere le partite. E penso che Pervis abbia un ruolo enorme da svolgere in quella squadra. E penso anche che l’allenatore, lo staff e il club stesso non si siano realmente presi cura di lui.”

Poi, come lei ha detto… lui è un ‘confidence player’, ovvero ha bisogno della stima di tutti per rendere.

“Tutti i giocatori sono ‘confidence players’. Dipende dalla gestione degli uomini e penso che Amorim… non condivido assolutamente il modo in cui lo sta trattando!”

Milan e Aston Villa avevano già trovato un accordo verbale per lui. Ma poi è arrivato Amorim e ha messo in stand-by a questa trattativa perché prima voleva valutarlo… Ma per un giocatore è dura se sa che un allenatore ha dei dubbi su di lui… e poi alla fine decide di rimetterlo sul mercato. Nel frattempo, quando il Milan era pronto a dare il via libera al trasferimento, i vincitori dell’Europa League avevano già acquistato Ruggeri dall’Atletico Madrid. Ma Estupinan non è stupido: sa di non essere voluto.

“Ma perché Amorim ha fermato il trasferimento all’Aston Villa? Ditemi perché? Ma lasciatelo andare, lasciatelo andare! Perché voleva vederlo? Dovrebbe conoscere il giocatore e aver fatto le sue ricerche su di lui prima di valutarlo in allenamento! Un allenatore di una squadra di calcio dovrebbe informarsi su come è fatto un giocatore e su cosa può portargli. Parlare con le persone, parlare con i tifosi…”

E oltretutto Amorim era in Premier League nello stesso periodo di Pervis e avrebbe dovuto sapere cosa può dare e cosa non può dare.

“Esattamente, quindi ancora una volta è solo la mia opinione personale: ha trattato male il giocatore. Ora si ritrovano con un giocatore che non vogliono, ma ci sono ancora aspettative e pressione affinché renda e affinché si riesca a tirare fuori il meglio da lui. Devono ricostruire quella fiducia, ma devono anche farlo sentire voluto.”

Ai tempi, molti giocatori che avevano fatto fatica in Serie A, come Henry, Bergkamp e Vieira, sono poi diventati delle leggende in Inghilterra. Oggi la Premier è quello che era la Serie A allora. Quindi, normalmente, un giocatore che eccelle qui dovrebbe partire forte una volta arrivato in Italia… ma non è sempre così. Estupinan dovrebbe spaccare in Serie A, con i ritmi e l’intensità più bassi!

“La fiducia, senza quella... Se un giocatore ha fiducia, sa di avere il sostegno e l’appoggio degli altri, allora riesci a tirare fuori il meglio da lui. Se sente di non essere voluto, non è mai una buona positiva!”

È come stare in un matrimonio sapendo che lei vuole andarsene (ride, ndr).

“Ecco! (ride, ndr) Oppure tu lo vuoi, ma non puoi averlo. È quello che è.”

Pensa che possa riuscire a cambiare il suo destino in rossonero?

“Speriamo!”

Ma comunque vada, e qualunque cosa succeda, non verrà mai dimenticato dopo aver segnato il gol della vittoria in un derby di Milano come Ronaldinho. È immortale e il suo nome verrà sempre fuori almeno due volte a stagione.

“Ma sei bravo solo quanto la tua ultima partita e lui deve tornare a quel livello. Sa a che livello può arrivare, ma ha bisogno del massimo aiuto possibile da parte dell’allenatore e dello staff del Milan per mostrare ciò che è in grado di fare. L’80% è gestione degli uomini!”