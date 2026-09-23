Letizia: "L'infortunio di Gila lo ha costretto ad uscire dal campo. Contro il Sassuolo..."

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le prestazioni di Mario Gila, difensore del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le prestazioni di Mario Gila, difensore del Milan: "Mario Gila è una bestia, è incredibile. Per me l'operazione Gila - per quanto è costato, per come l'abbiamo chiusa, per il giocatore che è arrivato - è qualcosa da 9 e mezzo. Non gli metto 10 per un semplice motivo: quell'uscire dal campo dieci minuti prima nelle prime partite mi ha fatto rimanere un po' male. Secondo me noi abbiamo perso due o quattro punti perché non c'era Mario. Se ci fosse stato Mario negli ultimi minuti allo Stadium, secondo me non prendevamo mai gol, perché Mario Gila è un muro. Pur non essendo coinvolto il suo diretto sostituto nell'azione del gol di Gatti, Mario Gila ci dà quella sicurezza, quella sensazione di essere coperti, quella sensazione di essere forti.

Poi c'è da dire una cosa: fisicamente, secondo me, deve ancora leggermente alzare il livello. Anche l'altra sera nel finale un giocatore del Lecce gli è andato via; si vede che Mario l'ha fatto passare, perché evidentemente non si sente ancora sicuro al 100% della sua condizione e non vuole rischiare movimenti, non vuole rischiare scatti, non vuole rischiare sforzi che potrebbero portargli dei problemi. Mario lo ha fatto per la sua grande generosità nella prima partita a St. Park a Glasgow, e quell'episodio lì, quel risentimento muscolare, gli ha portato poi una serie di complicazioni che ha negativamente condizionato l'inizio della sua avventura nerazzurra. Quindi, praticamente, Mario è indietro di un mese. Il Mario Gila di oggi è il Mario Gila che avremmo dovuto vedere a inizio campionato. Il Mario Gila che vedremo a Sassuolo, e da Sassuolo in poi, secondo me sarà un altro giocatore, ancora migliore".