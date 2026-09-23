Stramaccioni sul duello Milan-Juve: “Bianconeri un gradino sopra, nello scontro diretto sono stati padroni del campo”

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Andrea Stramaccioni ha spiegato che secondo lui in questo momento i rossoneri sono un gradino sotto la Juventus di Spalletti.

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter ed attuale telecronista di DAZN, ha parlato di Milan e Juventus e le ha confrontate, rivelando quale delle due squadre ad oggi è più avanti riseptto all'altra. Queste le sue parole.

"Al netto delle assenze pesanti di Locatelli e Yildiiz, i bianconeri mi sembrano una formazione più collaudata. E, alla fine, hanno sbagliato una sola partita. Malamente, certo, ma nelle altre sono sempre stati padroni del campo. Pure nello scontro diretto. Il Milan? Lo vedo ancora un po' in costruzione, come fosse un cantiere, ma la vittoria di domenica sera per me vale tantissimo. Intanto ha riportato entusiasmo nell'ambiente".