Primo Piano ESCLUSIVA MN - Di Gennaro: "Pulisic giocatore imprescindibile, anche se Gila mi ha stupito molto. Oggi il Milan lotta per il quarto posto"

vedi letture

L'intervista di Antonio Di Gennaro in esclusiva a MilanNews.it, tra i tanti temi affrontati spicca quello relativo all'obiettivo del Milan

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex calciatore oggi noto opinionista spotivo e telecronista Antonio Di Gennaro è intervenuto così in merito alla stretta attualità del mondo Milan. Ecco il suo pensiero sulla squadra di Ruben Amorim:

Sul Milan ed il mercato:

"Per quanto hanno speso sarebbe stato preoccupante non vedere un Milan lottare per i primi posti, secondo me la squadra di Amorim avrebbe potuto avere qualche punto in più. In Serie A vedo Roma e Inter tra le più fort e più pronte, anche se resta e sarà un campionato molto equilibrato...".

Amorim ha bisogno di tempo?

"Il tempo al Milan è sempre relativo, in un grande club non sempre puoi averne. Amorim è stato bravo a insidiarsi con le sue idee, e la squadra che ha quest'anno è migliore rispetto a quella che aveva nella scorsa stagione. Hanno preso in avanti Ramos, ma è stato pagato davvero troppo. Mi aspetto un Milan che lotterà per il quarto posto, ma con l'obiettivo di vincere e far divertire come è sempre stato nel suo DNA".

L'obiettivo quindi?

"E' quello di lottare per il quarto posto e tornare in Champions. E' una coppa che porta soldi e prestigio, sarebbe fondamentale per i rossoneri anche se pure in Europa League la squadra di Amorim può arrivare fino in fondo. Resta però una competizione logorante...".

Chi ti ha stupito di più tra i milanisti?

"Pulisic resta un giocatore imprescindibile, contro il Lecce ha segnato un gol favoloso con un super aggancio volante. E' forte perchè salta l'uomo ed è sempre un giocatore dinamico, offensivo. Anche Rabiot e Modric restano due punti fermi del Milan, ma devo ammettere che Moreira e Mario Gila mi piacciono moltissimo. Lo spagnolo è un difensore completo e davvero tanto intelligente".