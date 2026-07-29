Quote Milan vincente Europa League, le scommesse sui rossoneri

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La stagione europea è ufficialmente aperta, con i turni preliminare che andranno a definire le fasi campionato delle tre coppe. Il Milan, dopo un anno d'assenza, riparte della seconda competizione continentale ed è pronto a recitare un ruolo da protagonista nell'Europa League 2026/2027 è già entrata nel vivo. Il 9 luglio è partito il lungo cammino che porterà fino alla finale del 26 maggio a Francoforte. In questo articolo analizzeremo le quote vincente Europa League, dedicando un focus particolare al Milan, che è pronto a rompere il tabù in questa competizione

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Quote Milan vincente Europa League

Nonostante una tradizione europea straordinaria, con sette Champions League vinte - primato assoluto tra i club italiani - il Milan non è mai riuscito a conquistare l'Europa League, nemmeno quando nota come Coppa UEFA. L'ultima partecipazione dei rossoneri risale alla stagione 2023/2024, quando la squadra allora allenata da Stefano Pioli si fermò ai quarti di finale, eliminata dalla Roma nel derby tutto italiano. Per l'edizione 2026/2027, l'obiettivo della formazione guidata da Ruben Amorim è quello di spingersi fino in fondo. Forte di una rosa competitiva e costruita per recitare un ruolo da protagonista anche in campo internazionale, il Milan parte infatti tra le principali pretendenti al titolo, come confermano anche le quote Milan vincente Europa League.

Quote vincente Europa League 2026/27: le outsider

Mai come quest'anno le italiane sono favorite per la vittoria dell'Europa League 2026/2027. Oltre al Milan c'è la Juventus (quota 5.00) di Luciano Spalletti pronta ad essere protagonista fino alla fine. Coppa che manca dal 1993 e voglia di essere protagonisti in Europa dopo le delusioni degli ultimi anni. E le altre? Marsiglia, Bayer Leverkusen e Benfica sono i club più blasonati anche se i portoghesi prima di raggiungere la League Phase devono superare i turni preliminari. Occhio alle solite inglesi, con il Crystal Palace, reduce dalla conquista della Conference League nella passata stagione.



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