Quote prossima squadra Maignan, i dubbi del capitano saranno svaniti?

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Attualmente in ferie dopo il quarto posto ai Mondiali, Mike Maignan tornerà a Milanello il 12 agosto, in prossimità della prima giornata di campionato, il 23 contro il Torino. Dopo il deludente quinto posto in classifica si è riacceso il dubbio sulla permanenza del capitano nonostante il 31 gennaio abbia rinnovato fino al 2031. Accetterà un altro anno senza Champions League?

Se Massimiliano Allegri dodici mesi fa era riuscito a convincerlo a restare, nonostante la possibilità di trasferirsi al Chelsea, ora tocca a Ruben Amorim dargli le giuste motivazioni per essere ancora rossonero. I bookmakers intanto hanno aperto le quote trasferimento Maignan.

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Calciomercato Maignan, le ultime notizie

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2031 e nulla faceva più immaginare a un futuro diverso dal Milan per il portiere e capitano. Tuttavia il fallimentare 2026 della squadra, capace di passare dalla lotta al titolo a restare fuori dalla Champions, brucia. L'epurazione di Gerry Cardinale, che ha sollevato dall'incarico l'allenatore, il direttore sportivo e l'amministratore delegato ha portato a delle riflessioni da parte di Super Mike anche perché a 31 anni le possibilità di essere protagonista magari in Champions iniziano a essere sempre meno. Al momento alla finestra c'è il Chelsea che può accontentarlo a livello economico e dargli la vetrina della Premier League. Ma i blues in questa nuova stagione non solo non giocheranno la Champions, ma sono fuori da tutte le competizioni europee.

Calciomercato Maignan, Amorim pronto a puntare su di lui

Il proprietario e presidente del Milan, Gerry Cardinale, ha dato ampi poteri al nuovo allenatore che avrà un ruolo all'inglese, una sorta di manager più che di tecnico. E Ruben Amorim non ha dubbi: vuole puntare su di lui e gliel'ho ha già fatto sapere via telefono. E a correre in aiuto del tecnico c'è anche Adrien Rabiot, che durante i Mondiali ha dichiarato: "Se resto al Milan? "Si si ovviamente, poi parleremo con il mister e con Mike (Maignan, n.d.r.), ci sentiremo".

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