Quote calciomercato Milan Goretzka, sfuma l'ipotesi rossonera?

vedi letture

L'assenza dalla prossima Champions League, unita alla rivoluzione societaria che sta portando a una profonda riorganizzazione dell'area sportiva, ha inevitabilmente inciso anche sulle strategie di mercato del Milan. E tra le operazioni interessate rientra quella legata a Leon Goretzka, centrocampista svincolato dopo la fine della sua esperienza al Bayern Monaco.

Il tedesco sembrava ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera, ma il terremoto societario ha compromesso l'operazione. Nonostante ciò, secondo i bookmaker l'ipotesi Milan non sarebbe ancora del tutto tramontata: online, infatti, continuano a comparire le quote sul trasferimento di Goretzka al Milan.

Comparazione quote calciomercato GORETZKA Milan 3.00 info 3.00 info - info 3.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Calciomercato Goretzka, le ultime

31 anni, tedesco, cresciuto nel Bochum, maturato allo Schalke 04 ed esploso definitivamente al Bayern Monaco, con cui ha collezionato trofei su trofei fino a vincere praticamente tutto a livello di club. Leon Goretzka è anche un punto fermo della nazionale tedesca, con la quale vanta 72 presenze e 15 gol.

Dopo otto stagioni in Baviera, la sua esperienza al Bayern è arrivata ai titoli di coda, trasformandolo in una delle opportunità più interessanti a parametro zero sul mercato europeo. Un'occasione che ha attirato l'attenzione di diversi club, tra cui il Milan, che aveva già impostato la trattativa. L'addio di Massimiliano Allegri, però, ha cambiato gli scenari e ha di fatto raffreddato una pista che sembrava ben avviata.

Negli ultimi giorni è uscito il nome della Juventus, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi preliminari senza però avviare una vera e propria trattativa. Il futuro di Goretzka resta dunque ancora tutto da scrivere e la sensazione è che, per avere un quadro più chiaro, sarà necessario attendere la fine del Mondiale.



Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse



