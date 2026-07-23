Quote prossima squadra Pulisic, Capitan America è tentato dal ritorno in patria

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Attualmente in ferie dopo un Mondiale sottotono, Christian Pulisic tornerà a Milanello il 29 luglio e penserà a recuperare dall'infortunio riportato nell'ultima partita con gli USA contro il Belgio. La domanda è: Ruben Amorim potrà contare su Capitan America?

Il tecnico portoghese ha già fatto sapere di avere idee chiare su di lui, immaginandolo trequartista nel 3-4-2-1 partendo da sinistra per accentrarsi. Dall'altra parte c'è il richiamo della MLS e a New York giurano che la volontà del giocatore è quella di tornare in patria. Il mercato è iniziato da poco e tutto può accadere.

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Calciomercato Pulisic, le ultime notizie

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2027 e per il rinnovo la questione è ancora congelata. Difficile però immaginare che in caso di mancato accordo si possa andare avanti fino alla fine del contratto. Attenzione pertanto alle possibili opzioni: quella più forte è quella americana, ma nelle scorse settimane si è parlato anche di Roma. Il fattore Amorim potrebbe fare la differenza: il portoghese potrebbe rilanciare il giocatore, reduce fin qui da un 2026 ampiamente deludente e che non l'ha mai visto in gol.

Pulisic in MLS, il paradosso di non aver mai giocato in patria

"Siamo convinti che Christian voglia giocare nella MLS e tornare a casa. E in qualsiasi momento dovesse accadere, pensiamo e speriamo che il New York City sia in cima alla sua lista di squadre in cui vorrebbe giocare". ha dichiarato Brad Sims, CEO del New York City FC. 27 anni, Pulisic è al Milan dal 2023. Arrivato per 20.8 milioni di euro, nei suoi tre anni in rossonero ha raccolto 134 presenze, segnando 42 reti e servendo 27 assist. Nell'ultima stagione, dopo una partenza forte, è stato protagonista di una flessione per tutto il 2026, nel quale non è riuscito più a trovare la via del gol. Pur essendo la stella della nazionale statunitense, Pulisic non ha mai giocato in MLS. A nemmeno 17 anni il trasferimento in Germania, al Borussia Dortmund dove nemmeno maggiorenne ha fatto il suo esordio in Bundesliga.

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