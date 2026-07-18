Quote calciomercato Milan Stones, l'inglese può essere l'occasione a parametro zero

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La stagione passata del Milan ha palesato, tra i molti problemi, anche quello di una rosa estremamente corta. Soprattutto in difesa. Manovre di mercato inspiegabili, considerando l'attitudine di Massimiliano Allegri a utilizzare un reparto con tre centrali. Eppure di fatto la squadra aveva 5 elementi, di cui uno (Odogu) inutilizzato.

Una situazione che porta a dover correre ai ripari in questa finestra di mercato, anche perché il successore Ruben Amorim è un cultore del 3-4-2-1, senza dimenticare che la stagione 2026/27 vedrà il Milan impegnato anche in Europa League. Necessario avere un difensore in più e attenzione alle opportunità che riservare il mercato, come John Stones.

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Calciomercato Stones, le ultime

32 anni, inglese, è stato impiegato con continuità dal tecnico Thomas Tuchel in questi ultimi Mondiali. Il 30 giugno ha concluso dopo 10 anni la sua esperienza al Manchester City con cui ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Per averlo, nel 2016, il club spese ben 55 milioni di euro diventando all'epoca il difensore più costoso di sempre.

Dopo una carriera spesa in Inghilterra è possibile che per questa fase finale del suo percorso cerchi stimoli altrove, magari anche in Italia. E non è un caso che i suoi agenti lo stiano proponendo in giro, anche al Milan.

La qualità di Stones è quella di essere un giocatore estremamente duttile, capace di giocare nella linea a tre, oppure come terzino o centrale nella difesa a 4. E anche centrocampista. Merito di 10 anni sotto la gestione Guardiola, che gli ha permesso di completarsi come calciatore. Per i rossoneri potrebbe essere una grande opportunità a parametro zero.



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